Газові домовленості з Путіним. З'явились перші подробиці



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Україна і Росія укладуть газовий контракт до Нового року терміном на 5 років

Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак, передають російські ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Зокрема, Козак уточнив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року.

«Це буде новий контракт, його ключові істотні умови на найближчі п’ять років узгоджені», — заявив він.

Віце-прем’єр РФ не уточнив обсяги транзиту.

«Обсяги - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів», - зазначив Козак.

Він додав, що Москва і Київ знайшли «взаємовигідні рішення»..

Пресслужба президента України підтвердила, що сьогодні були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу.

«Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», — йдеться у повідомленні.

Деталі підписаного протоколу за підсумками переговорів у Мінську в ОП не розголошують. Їх обіцяють оприлюднити під час прес-конференції 21 грудня.

Подробиці повинні розповісти в суботу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

19 грудня у Берліні відбулися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. За їхніми підсумками міністри енергетики Росії та України, а також представник Єврокомісії Марош Шефчович заявили, що сторони досягли «принципової домовленості» щодо продовження транзиту російського газу через Україну. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що Росія та Україна не домовилися про основні параметри нової угоди про транзит газу.

Зазначимо, що наразі між Україною та Росією тривають переговори про укладання нового договору на транзит газу через те, що чинний 10-річний договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів — це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.