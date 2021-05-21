Газовий бунт у Полтаві. Чому люди вийшли на вулиці

Люди обурені, адже процес перевірки може затягнутися на тижні і весь цей час вони не можуть приготувати їжу та нагріти воду

У деяких районах Полтави кілька днів відсутнє газопостачання. Через це люди вийшли на акцію протесту до будівллі «Полтавагазу».

Без газу люди лишились, бо взимку цього року машина в’їхала в газорегуляторний пункт, що у мікрорайоні Крутий Берег. Його відремонтували, однак людей попросили перекрити газ, бо треба перевірити усі газові прилади в будинках.

Люди обурені, адже процес перевірки може затягнутися на тижні і весь цей час вони не можуть приготувати їжу та нагріти воду.

«Ми не відмовляємося допускати «газовиків» до будинків, проте просимо відразу увімкнути газ і в процесі робити перевірку», - кажуть обурені мешканці, які вийшли на акцію протесту.

До мітингувальників вийшли представники «Полтавагазу». Вони пояснили, що ремонт вже завершився, проте запустять газопостачання буде лише після того, як перевірять всі газові прилади, за їх словами це робиться задля безпеки.

Мешканець Крутого Берега говорить, що йому повідомили, що газ відновлять не скоро, адже хтось може не допустити до перевірки, чи виявлять порушення.

Яна Кудря, фахівчиня відділу зв'язків з громадськістю «Полтавагазу» вийшла до обурених містян, щоб відповісти на їх питання. Розмова відбувалася на високих тонах, люди вимагали увімкнути газ негайно.

Фахівчиня пояснила, що на деяких вулицях вже відновили газ. На запитання людей, чи за всіма адресами перевірили газові прилади, вона відповісти не змогла. Проте люди наголосили, що їм достеменно відомо, що перевірили не всіх. Що ж до решти вулиць, то за словами Яни Кудрі, фахівці АТ «Полтавагазу» намагаються максимально швидко всіх перевірити і відновити газопостачання і попросила всіх мешканців безперешкодно допускати перевіряючи. Хто ж працює і буває вдома рідко, їм варто зателефонувати на 104 і домовитися про зручний час для перевірки.

Що буде у випадку, коли якісь окремі домоволодіння не допустять газовиків, Кудря пояснила, що все буде вирішуватися в індивідуальному порядку.

Ігор Книш, головний інженер підприємства, зауважив, що на місці зараз працюють їхні фахівці, які в максимально стислі терміни проводять перевірку та пообіцяв, що максимум до кінця суботи газопостачання буде відновлено в повному обсязі.

Натомість люди пообіцяли, що якщо це не буде виконано, то діятимуть радикально.