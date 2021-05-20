Домовився з Путіним. Зеленський пояснив прибуток «Нафтогазу» два роки тому

Президент заявив, що зміна керівництва НАК дозволить компанії уникнути цьогоріч збитків

Президент Володимир Зеленський заявив, що прибуток НАК «Нафтогаз України» в 2019 році був багато в чому обумовлений його особистими домовленостями з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це Зеленський заявив сьогодні під час пресконференції.

«Прибуток 2019 року багато в чому був через мої домовленості з президентом Путіним у присутності свідків, канцлерка Меркель і президент Французької республіки (Емманюель Макрон, – ред.). І за допомогою наших юристів – і того ж Вітренка та Коболєва – коли $3 млрд прийшло до нашого бюджету в 2019 році. Ось із чого іноді складається прибуток компаній», – заявив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що приватні офіси та засоби масової інформації та їхні представники, що фінансувалися для лобіювання НАК «Нафтогазу» будуть закриті. Зміна керівництва НАК дозволить компанії уникнути цьогоріч збитків.

«У медіа досі виходять матеріали, які були оплачені з тих грошей, що «Нафтогаз» витрачав на лобістів, і які підривають енергетичну безпеку України. Навіть вчора чи позавчора вийшов матеріал, який повʼязує зміну керівництва «Нафтогазу» і те, що США відмовляються накласти санкції на оператора російського «Північного потоку – 2» … Там великі гроші. І це заплатите не ви, не я, а всі громадяни України», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що Зміна керівництва НАК дозволить компанії уникнути цьогоріч збитків

«У НАК «Нафтогаз» є керівник – уряд України. Нафтогаз повинен наповнювати бюджет згідно з їхніми обіцянками і їхніми планами роботи. НАК «Нафтогаз» показав мінус 11 млрд грн збитків у цьому році... Уряд прийняв рішення, як головний акціонер Нафтогазу, змінити керівництво, і сьогодні поставлена задача, я впевнений, що ми це побачимо, що збитків в 11 млрд грн не буде», – додав Зеленський.

У грудні 2019-го народний депутат і голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус повідомив, що російське ВАТ «Газпром» виплатить «Нафтогазу» $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Справа стосувалася врегулювання газових суперечок між Україною і Росією.

Чистий прибуток НАК «Нафтогаз України» в 2019 році склав 63,3 млрд грн, що в 5,5 разів більше за показник 2018 року. Прибуток включав дохід за результатами позитивного рішення в Арбітражі щодо транзиту газу, зменшення результату від продажу та внутрішнього транспортування природного газу і збільшення витрат із податку на прибуток.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції з 30 квітня перевіряє призначення Юрія Вітренка новим головою правління НАК «Нафтогаз» України на конфлікт інтересів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.



