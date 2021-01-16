Крупний страхувальник «Північного потоку-2» покинув російський проєкт

Швейцарська Zurich Insurance Group вирішила не наражатись на санкції США

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group покине проєкт «Північний потік-2» через ризик опинитися під американськими санкціями. Про це з посиланням на власні джерела повідомилв Bloomberg. За даними Reuters через санкції компанія могла б втратити крупний бізнес, яким вона володіє у США.

Zurich Insurance Group була найбільшим з 20 страховиків, які беруть участь у цьому проєкті «Газпрому».

Нові американські санкції спрямовані проти тих, хто забезпечує «Північному потоку-2» технічну сертифікацію і страхування. Йдеться про санкції, які набрали чинності після прийняття оборонного бюджету США на 2021 рік.

Про те, що Zurich Insurance загрожують санкції через участь в проєкті, раніше повідомляло джерело в американському уряді. За його словами, влада США закликала компанії покинути проєкт, «поки не стало занадто пізно». 13 січня стало відомо, що ще один підрядник «Газпрому» відмовився брати участь в добудові «Північного потоку-2»: данська компанія Ramboll вийшла з проєкту, щоб не потрапити під санкції США. На початку січня норвезька компанія DNV GL, яка повинна була сертифікувати газопровід «Північний потік-2» після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу через нові санкції США.

Будівництво газогону з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США. Одразу після їх введення з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі об'єкта перенеслися на невизначений час.