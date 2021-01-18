Німецькі екологи заблокували будівництво «Північного потоку-2»

Новий дозвіл на прокладання газогону поки що не має сили

Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) та екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опротестували дозвіл на прокладання газогону «Північний потік-2», виданий Федеральним відомством з питань судноплавства і гідрографії ФРН (BSH).

Надходження відповідних електронних листів від природозахисних організацій підтвердили у понеділок, 18 січня, у BSH, повідомляє агентство Dpa.

Таким чином, дію дозволу на добудову газогону призупинено. Відповідні роботи зараз не ведуться.

15 січня BSH дозволила добудову майже завершеного газогону «Північний потік-2». Новий дозвіл розширив тимчасові рамки вже виданого раніше дозволу. На додаток до виданого раніше дозволу на будівництво газопроводу для кораблів з якірним позиціонуванням, що діяв з травня по вересень, тепер дозвіл видано також і на будівельні роботи з вересня по травень. Крім цього, існує дозвіл від 2018 року на будівництво з травня по вересень для кораблів з динамічним позиціонуванням DP2 і розширений дозвіл від грудня 2019 року на будівництва з вересня по травень для суден такого ж типу.

Це означає, що тепер в німецьких водах увесь рік з певними часовими проміжками і правилами для будівництва може бути задіяний як російський корабель «Фортуна» з якірним позиціонуванням, так і трубоукладач «Академік Черський» з динамічним позиціонуванням. Обидва судна перебувають у зоні будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Екологи застерігали, що у зоні прокладання газопроводу розташовані зимові гніздування перелітних птахів, а тому проводити роботи у ц пору року не можна. Утім, після оцінки ситуації фахівці BSH вирішили, що рух корабля-трубоукладача не зашкодить птахам, тому що в зоні його руху їх буде небагато, а швидкість руху монтажних суден відносно невисока.

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря - від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду - паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Найбільшими критиками спорудження цього газопроводу є країни Східної Європи, у тому числі й Україна. Проти спорудження цього газопроводу також рішуче виступає уряд США. Вашингтон оголосив санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження газопроводу. Після цього швейцарський підрядник припинив роботи, а росіяни згодом перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник «Академік Черський».

Роботи поновилися в грудні 2020-го після майже річної перерви. Станом натепер газопровід «Північний потік-2» побудований уже більш ніж на 90%- залишилося прокласти ділянку довжиною дещо більше 100 кілометрів.