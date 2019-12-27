«Нафтогаз» спростовує брехню російських ЗМІ про узгодження умов транзиту



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Газові переговори між Україною та РФ тривають

У компанії уточнили, що інформація про обнулення газових претензій з'явилася 20 грудня

Повідомлення російських ЗМІ про досягнення домовленостей щодо умов транзиту російського газу територією України не відповідають дійсності.

Про це повідомила НАК «Нафтогаз України» у Facebook.

«Звертаємо увагу ЗМІ, що у сьогоднішній заяві на РИА Новости є посилання на домовленості 20 грудня. Якщо буде нова інформація, ми її повідомимо. Поки що переговори про імплементацію на рівні компаній тривають», - йдеться у повідомленні.

Мова йде про публікацію російського інформагентства «РИА Новости» від 27 грудня 2019 року про заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака, що Росія і Україна нібито вже досягли домовленостей, у рамках яких із 1 січня 2020 року обнуляються взаємні претензії і знімаються арешти майна, що були здійснені в рахунок виконання судових рішень.

Як відомо, 20 грудня Україна, Росія та Європейський Союз підписали протокол по транзиту російського газу територією України.

Згідно документу, до 29 грудня 2019 Росія виплатить Україні майже 3 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2917 року і лютого 2018 року. До цієї ж дати обидві сторони відмовляться від судових позовів один проти одного, в тому числі, буде знято арешт з активів «Газпрому».

Згідно протоколу, у 2020 році Росія прокачає в транзитному режимі через українську ГТС 65 млрд кубометрів газу, а в 2021-2024 роках - по 40 млрд кубометрів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів — на наступні чотири роки.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Також повідомлялося, що представники НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром» зустрілись у Відні 26 грудня для початку переговорів щодо умов договорів про транзит газу. При цьому, виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко наголошував, що факт переговорів не означає поступки з боку України. Він повідомив, що обидві сторони підготували свій проект домовленостей, проте у підсумку буде підписано лише один комплект.

За словами менеджера «Нафтогазу» перемовини можуть бути завершені 27 грудня, але за необхідності будуть продовжені у вихідні.

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