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    Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Криму

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    Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Криму

    Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму»

    Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

    За ухвалення резолюції проголосували 63 країни. Проти – 19. Утримались 66.

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    Як передає Укрінформ, резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вдруге, проте нинішній документ доповнено принципово новими положеннями.

    У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ «утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму», а також висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

    Резолюція нагадує Росії про заборону призивати до армії держави-окупанта осіб з окупованих територій, «у тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову», засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву «припинити цю незаконну діяльність».

    У документі також приділено увагу соціально-економічним аспектам російської агресії. «Проблеми безпеки та нарощування військових сил у Чорному та Азовському морях і надалі дестабілізують економіку та соціальну сферу, особливо в прибережних регіонах України», - ідеться в документі.

    Генасамблея ООН висловлює занепокоєння навмисним перешкоджанням руху через Керченську протоку, зокрема "під приводом військових навчань" у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.

    Нинішня резолюція, як і попередня, засуджує будівництво мосту через Керченську протоку, що сприяє мілітаризації Криму та «обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря».

    Нарощування військової присутності РФ у частинах Чорного та Азовського морів та переслідування торговельних суден «ще більше погіршує економічну та соціальну ситуацію в прилеглій Донецькій області, яка вже зазнала збитків від окупації Криму», - ідеться в документі.

    Генасамблея ООН також засуджує поїздки російських посадовців до Криму й закликає всі держави-члени ООН утримуватися від візитів у регіон без узгоджень з Україною.

    Крім того, резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті».

    Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

    Попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.

    Крим Росія окупанти ООН ядерна зброя Україна окуповані території
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