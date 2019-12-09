Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Криму графіка



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Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму»

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни. Проти – 19. Утримались 66.

Як передає Укрінформ, резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вдруге, проте нинішній документ доповнено принципово новими положеннями.

У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ «утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму», а також висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

Резолюція нагадує Росії про заборону призивати до армії держави-окупанта осіб з окупованих територій, «у тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову», засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву «припинити цю незаконну діяльність».