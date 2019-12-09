Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Криму

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Кримуграфіка
Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму»
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.
За ухвалення резолюції проголосували 63 країни. Проти – 19. Утримались 66.
Як передає Укрінформ, резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вдруге, проте нинішній документ доповнено принципово новими положеннями.
У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ «утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму», а також висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.
Резолюція нагадує Росії про заборону призивати до армії держави-окупанта осіб з окупованих територій, «у тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову», засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву «припинити цю незаконну діяльність».
Генасамблея ООН висловлює занепокоєння навмисним перешкоджанням руху через Керченську протоку, зокрема "під приводом військових навчань" у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.
Нинішня резолюція, як і попередня, засуджує будівництво мосту через Керченську протоку, що сприяє мілітаризації Криму та «обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря».
Нарощування військової присутності РФ у частинах Чорного та Азовського морів та переслідування торговельних суден «ще більше погіршує економічну та соціальну ситуацію в прилеглій Донецькій області, яка вже зазнала збитків від окупації Криму», - ідеться в документі.
Крім того, резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті».
Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.
Попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.