Генерал США виступив за розміщення нового командування НАТО в Німеччині

Берлін не проти розміщення логістичного командування на своїй території

Генерал американських Сухопутних сил Бен Ходжес заявив у вівторок про те, що Німеччина чи не найкраще підходить для розміщення нового логістичного командування НАТО. Дану заяву він зробив на Берлінській конференції із безпеки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. За словами генерала Ходжеса, в Німеччині розміщено і на даний момент



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Берлін не проти розміщення логістичного командування на своїй території

Генерал американських Сухопутних сил Бен Ходжес заявив у вівторок про те, що Німеччина чи не найкраще підходить для розміщення нового логістичного командування НАТО. Дану заяву він зробив на Берлінській конференції із безпеки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами генерала Ходжеса, в Німеччині розміщено і на даний момент значну кількість солдат США. Це разом із географічним положенням країни і наявним потенціалом робить ФРН ідеальним місцем для розміщення логістичного командування, рішення про створення якого було прийнято міністрами оборони Альянсу на засіданні на початку листопада 2017 року.

Як стверджують дипломати, Берлін хотів би, щоб новостворене командування було розміщено саме на їх території. Проте остаточне рішення на даний момент іще не прийняте.