Генпрокуратура кличе на допит екс-главу СБУ часів Януковича

Олександра Якименка чекають в ГПУ 6 лютого

Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього голову СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександра Якименка. Повістка опублікована на сайті ГПУ. Зазначається, що Олександр Якименко 6 лютого 2018 року о 12:00 має прийти до департаменту спецрозслідувань ГПУ як підозрюваний. Як повідомляв «Главком», Печерський



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Колишній голову СБУ Олександр Якименко

Олександра Якименка чекають в ГПУ 6 лютого

Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього голову СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександра Якименка.

Повістка опублікована на сайті ГПУ.

Зазначається, що Олександр Якименко 6 лютого 2018 року о 12:00 має прийти до департаменту спецрозслідувань ГПУ як підозрюваний.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у справі про організацію розстрілів активістів Євромайдану.

Якименка підозрюють в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва у період з 18.02.2014 по 20.02.2014.

Крім цього в діях екс-глави СБУ вбачають ознаки дезертирства.

Згідно з оперативною інформацією Служби безпеки, Якименко перебуває на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та у Російській Федерації, що також підтверджується засобами масової інформації, зокрема російськими ресурсами.

Водночас Генеральна прокуратура Росії листом від 15 вересня 2017 року відмовила Україні в затриманні та видачі Якименка.

Крім цього Інтерпол відмовився оголошувати підозрюваного в міжнародний розшук, бо вбачає «переважно політичний характер» у кримінальному провадженні стосовно Якименка.