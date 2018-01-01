Генпрокуратура оголосила у розшук одного з керівників «Дельта Банку»

Одного з керівників «Дельта Банку» підозрюють у розтраті коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн грн

Генеральна прокуратура оголосила у розшук одного з керівників АТ «Дельта Банк», якого підозрюють у розтраті коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн гривень. Про це повідомив спікер ГПУ Андрій Лисенко. «У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, його оголошено у



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Одного з керівників «Дельта Банку» підозрюють у розтраті коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн грн

Генеральна прокуратура оголосила у розшук одного з керівників АТ «Дельта Банк», якого підозрюють у розтраті коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн гривень.

Про це повідомив спікер ГПУ Андрій Лисенко.

«У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, його оголошено у розшук», — зазначив спікер.

Як повідомив Лисенко, за клопотанням прокурора ГПУ наклала арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного.

Зазначається, що Печерський райсуд Києва наразі розглядає заяви про скасування арешту представників осіб, на яких зареєстровано майно.

Розгляд заяв про скасування арешту майна відбудеться 13 лютого о 13.45 у приміщенні Печерського райсуду.

Також прокурори заявляли про відвід слідчому судді через те, що раніше він скасував рішення про скасування дозволу на затримання підозрюваного.

Суд відмовив у задоволенні відповідних заяв.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України у 2017 році отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн. Ця сума складалася з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заставного майна (активів) та коштів, отриманих з інших джерел.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року фінансовий регулятор заявив про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Дельта Банку».