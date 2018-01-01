Нацбанк озвучив суму, яку отримав на погашення заборгованості неплатоспроможних банків

Нацбанк отримав гроші на погашення заборгованості з кількох джерел

Національний банк України у 2017 році отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн. Ця сума складалася з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заставного майна (активів) та коштів, отриманих з інших джерел. Про це повідомляє прес-служба НБУ.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацбанк отримав гроші на погашення заборгованості з кількох джерел

Національний банк України у 2017 році отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн. Ця сума складалася з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заставного майна (активів) та коштів, отриманих з інших джерел. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, за 2017 рік ФГВФО було реалізовано заставлене майно на суму 595,84 млн грн, з яких НБУ отримав 574,7 млн грн. Переважну більшість реалізованих активів, а саме на суму 529,2 млн грн, становили права вимоги за заставленими НБУ кредитними договорами. Сума отриманих коштів НБУ від реалізації майна у 2017 році на 13% перевищує показник реалізації аналогічних активів у 2016 році (510,2 млн грн).

Серед інших джерел погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків були:

погашення майнових прав на суму 764,5 млн грн;

погашення ОВДП на суму 664,3 млн грн;

продаж банківських металів на суму 62 млн грн;

погашення майнових прав третіми особами на суму 7,3 млн грн.

За найвищу ціну (243,7 млн грн) у 2017 році було реалізовано права вимоги за кредитним договором, переданим ПАТ «Дельта Банк» у заставу НБУ.

Також Нацбанк інформує, що за 2017 рік більш, ніж у 13 разів збільшилися обсяги погодження НБУ реалізації прав вимоги за заставленими кредитними договорами. Зокрема, було прийнято 63 рішення щодо реалізації прав вимоги за 50,2 тис. кредитних договорів, загальна заборгованість за якими складає майже 55 млрд грн.