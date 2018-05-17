Генпрокуратура передасть до Гааги факти порушення Росією правил війни

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Наслідки ворожого обстрілу Миколаївки-2

В результаті артилерійського обстрілу майже повністю зруйновано чотири житлових будинки

Генеральна прокуратура України задокументувала факт порушення Росією законів і звичаїв війни при артобстрілі населеного пунтку Миколаївка-2 і передасть його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

«17.05.2018 близько 07:00 з тимчасово окупованої території Донецької області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, здійснили прицільний обстріл населеного пункту Миколаївка-2 Бахмутського району Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в результаті артилерійського обстрілу майже повністю зруйновано чотири житлових будинки, пошкоджено господарські будівлі та присадибні ділянки.

У ГПУ додали, що отримані докази порушення Російською Федерацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду.

До слова, Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне на Донеччині.