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    Генпрокуратура передасть до Гааги факти порушення Росією правил війни

    • Розсилка
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    Наслідки ворожого обстрілу Миколаївки-2 

    В результаті артилерійського обстрілу майже повністю зруйновано чотири житлових будинки

    Генеральна прокуратура України задокументувала факт порушення Росією законів і звичаїв війни при артобстрілі населеного пунтку Миколаївка-2 і передасть його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

    Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

    «17.05.2018 близько 07:00 з тимчасово окупованої території Донецької області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, здійснили прицільний обстріл населеного пункту Миколаївка-2 Бахмутського району Донецької області», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що в результаті артилерійського обстрілу майже повністю зруйновано чотири житлових будинки, пошкоджено господарські будівлі та присадибні ділянки.

    У ГПУ додали, що отримані докази порушення Російською Федерацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду.

    До слова, Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне на Донеччині.

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