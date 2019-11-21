Генпрокуратура підтвердила п'ять кримінальних проваджень проти керівників ФФУ на чолі з Павелком
Касько відповів на депутатський запит щодо фактів корупційної діяльності Павелка
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Анатолій Костюх, очолює нещодавно створену Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування можливих порушень законодавства та зловживання службовим становищем главою ФФУ/УАФ Андрієм Павелком в рамках реалізації бюджетної програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, звернувся з відповідним депутатським запитом до Генеральної прокуратури України.
Як повідомляє сайт Комітету Ради з питань молоді та спорту, перший заступник генерального прокурора України Віталій Касько офіційно повідомив голову ТСК, що в даний момент правоохоронними органами ведеться п'ять кримінальних судочинств по відношенню до Андрія Павелка та іншим посадовим особам ФФУ/УАФ.
Зокрема, головним слідчим управлінням національної поліції розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів на суму 270 млн грн. В ході розслідування прокурор також виявив факти можливої розтрати цільових коштів, отриманих ФФУ/УАФ від УЄФА в рамках програми Хет-трик, а також маркетингових та спонсорських виплат. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Генпрокуратури України.
Також поліція веде розслідування щодо можливого незаконного заволодіння бюджетними коштами з боку ФФУ/УАФ і «ФФУ Продакшн» шляхом завищення цін на товари. Ще дві справи ведуть детективи НАБУ щодо особисто Андрія Павелка: про можливе зловживання службовим становищем, яке призвело до закупівлі полів за завищеними цінами за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також про подачу можливо недостовірної інформації при декларуванні.
Нагадаємо, що 15 листопада 260 голосами народних депутатів було прийнято постанову №2423 «Про розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу, головою бюджетного комітету Верховної Ради 8-го скликання Павелко при вирішенні питання фінансування та реалізації програми будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України в 2017-2018 роках».У постанові уточнюється, що передували його прийняттю звернення до парламенту громадських організацій «Ініціативи майбутнього», «Стоп корупції», «Народ проти корупції» та «Стоп Мангул» про можливі факти корупції керівництва УАФ.