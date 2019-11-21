Генпрокуратура підтвердила п'ять кримінальних проваджень проти керівників ФФУ на чолі з Павелком



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Наразі правоохоронними органами ведеться п'ять кримінальних судочинств по відношенню до Андрія Павелка та інших посадових осіб

Касько відповів на депутатський запит щодо фактів корупційної діяльності Павелка

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Анатолій Костюх, очолює нещодавно створену Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування можливих порушень законодавства та зловживання службовим становищем главою ФФУ/УАФ Андрієм Павелком в рамках реалізації бюджетної програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, звернувся з відповідним депутатським запитом до Генеральної прокуратури України.

Як повідомляє сайт Комітету Ради з питань молоді та спорту, перший заступник генерального прокурора України Віталій Касько офіційно повідомив голову ТСК, що в даний момент правоохоронними органами ведеться п'ять кримінальних судочинств по відношенню до Андрія Павелка та іншим посадовим особам ФФУ/УАФ.

Зокрема, головним слідчим управлінням національної поліції розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів на суму 270 млн грн. В ході розслідування прокурор також виявив факти можливої розтрати цільових коштів, отриманих ФФУ/УАФ від УЄФА в рамках програми Хет-трик, а також маркетингових та спонсорських виплат. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Генпрокуратури України.

Також поліція веде розслідування щодо можливого незаконного заволодіння бюджетними коштами з боку ФФУ/УАФ і «ФФУ Продакшн» шляхом завищення цін на товари. Ще дві справи ведуть детективи НАБУ щодо особисто Андрія Павелка: про можливе зловживання службовим становищем, яке призвело до закупівлі полів за завищеними цінами за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також про подачу можливо недостовірної інформації при декларуванні.

Нагадаємо, що 15 листопада 260 голосами народних депутатів було прийнято постанову №2423 «Про розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу, головою бюджетного комітету Верховної Ради 8-го скликання Павелко при вирішенні питання фінансування та реалізації програми будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України в 2017-2018 роках».

У постанові уточнюється, що передували його прийняттю звернення до парламенту громадських організацій «Ініціативи майбутнього», «Стоп корупції», «Народ проти корупції» та «Стоп Мангул» про можливі факти корупції керівництва УАФ.