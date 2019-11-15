Верховна Рада розслідуватиме можливі порушення зокону очільником УАФ Павелком



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Андрій Павелко Твіттер

Депутати створили відповідну тимчасову слідчу комісію

У Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію щодо можливих порушень законодавства очільником Української асоціації футболу Андрієм Павелком. Відповідну інформацію опубліковано на сайті ВР.

Мова йде про можливі порушення при реалізації програми будівництва штучних майданчиків, на яку виділялися бюджетні кошти.

Павелко був депутатом Верховної Ради попереднього скликання та суміщав посаду в УАФ, яка на той час мала назву Федерація футболу України, з посадою очільника бюджетного комітету.

Влітку повідомлялося про обшуки детективами НАБУ в Будинку футболу в ході розслідування справи про можливі зловживання при реалізації програми будівництва штучних майданчиків.