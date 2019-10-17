Суркіс і Павелко побилися під час матчу Україна – Португалія за місце у VIP-ложі



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Під час виборів президента ФФУ в 2015-му Григорій Суркіс підтримував Андрія Павелка Футбол 24

Політичної складової, яку розповсюдила сторона Павелка, начебто немає

Впродовж останніх двох днів пресою гуляє інформація про те, що під час матчу відбірного турніру Євро-2020 між збірними України і Португалії почубилися нинішній і колишній глави ФФУ/УАФ – Андрій Павелко і Григорій Суркіс.

Факту бійки не заперечує ніхто. Різниться тільки інтерпретація. ЗМІ, причетні до Павелка чи журналісти яких входять у виїзний пул Асоціації приплітають політику і кажуть, мовляв, Суркісові не сподобалася присутність на матчі воїнів АТО. Ресурси Григорія Михайловича не виправдовуються, лише браво сповіщають про кулачну перемогу свого годівника. Наші джерела сповіщають, що брехнею є те й інше.

Бійка дійсно була й спровокував її саме Суркіс. Григорієві Михайловичу не сподобалося, що президент УАФ Андрій Павелко не надав братам Суркісам їх звичних місць у VIP-ложі, які вони звикли займати на матчах команди київського «Динамо». Втім, після відмови очільника Асоціації Суркіси дістали перепустки через Офіс Президента України. Тож після появи у ложі Павелка почалася перепалка, яка завершилася бійкою.

Сторону Павелка при цьому, як стверджує Ukrainian Sports Inside, зайняв такий авторитетний у Дніпрі чоловік, як меценат і підприємець Олександр Налекрешвілі (Петровський), який не так давно домагався через суд, щоб його не називали «Нариком».

Наші джерела стверджують, що охоронці панів Суркіса і Петровського в ході конфлікту погрожували одне одному зброєю.

Найцікавіше, що у футбольних кулуарах стверджують, що відмова від надання місць у VIP-ложі на матч збірної України для братів став причиною відмови клубу «Динамо» відпускати гравців у юніорські та юнацькі збірні України.