Суркіс і Павелко побилися під час матчу Україна – Португалія за місце у VIP-ложі
Політичної складової, яку розповсюдила сторона Павелка, начебто немає
Впродовж останніх двох днів пресою гуляє інформація про те, що під час матчу відбірного турніру Євро-2020 між збірними України і Португалії почубилися нинішній і колишній глави ФФУ/УАФ – Андрій Павелко і Григорій Суркіс.
Факту бійки не заперечує ніхто. Різниться тільки інтерпретація. ЗМІ, причетні до Павелка чи журналісти яких входять у виїзний пул Асоціації приплітають політику і кажуть, мовляв, Суркісові не сподобалася присутність на матчі воїнів АТО. Ресурси Григорія Михайловича не виправдовуються, лише браво сповіщають про кулачну перемогу свого годівника. Наші джерела сповіщають, що брехнею є те й інше.
Бійка дійсно була й спровокував її саме Суркіс. Григорієві Михайловичу не сподобалося, що президент УАФ Андрій Павелко не надав братам Суркісам їх звичних місць у VIP-ложі, які вони звикли займати на матчах команди київського «Динамо». Втім, після відмови очільника Асоціації Суркіси дістали перепустки через Офіс Президента України. Тож після появи у ложі Павелка почалася перепалка, яка завершилася бійкою.
Сторону Павелка при цьому, як стверджує Ukrainian Sports Inside, зайняв такий авторитетний у Дніпрі чоловік, як меценат і підприємець Олександр Налекрешвілі (Петровський), який не так давно домагався через суд, щоб його не називали «Нариком».
Наші джерела стверджують, що охоронці панів Суркіса і Петровського в ході конфлікту погрожували одне одному зброєю.
Найцікавіше, що у футбольних кулуарах стверджують, що відмова від надання місць у VIP-ложі на матч збірної України для братів став причиною відмови клубу «Динамо» відпускати гравців у юніорські та юнацькі збірні України.