Генпрокуратура вимагатиме позбавити недоторканності нардепа Бакуліна

Луценко уточнив, що подання на Бакуліна буде внесено в Раду наступного тижня і розглянуто в установленому порядку

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір передати до Верховної Ради подання на зняття недоторканості з депутата Опозиційного блоку Євгена Бакуліна Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. [READ_MORE] Наступного тижня Луценко збирається внести до Верховної Ради подання на згоду щодо зняття недоторканності з депутата Опозиційного блоку



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Нардеп Євген Бакулін

Луценко уточнив, що подання на Бакуліна буде внесено в Раду наступного тижня і розглянуто в установленому порядку

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір передати до Верховної Ради подання на зняття недоторканості з депутата Опозиційного блоку Євгена Бакуліна

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Наступного тижня Луценко збирається внести до Верховної Ради подання на згоду щодо зняття недоторканності з депутата Опозиційного блоку Євгена Бакуліна. Також прокурор планує надати подання на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності.

«Ми маємо рішення суду про накладення арешту та передачу до агентства конфіскованих активів двох бурових установок. Звичайно, вони зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях Криму, проте це не заважає юридично продати їх будь-якому охочому суб’єкту, який може потім починати процеси їх повернення у власність держави», - пояснив генпрокурор.

Євген Бакулін працював на посаді голови «Нафтогаз Україна» з 2010-го по 2014 рік. У березні 2014 його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах.

25 квітня Печерський суд Києва відпустив колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна під заставу у 10 млн. грн замість 1,5 млрд.

У вересні 2014 року Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу проти Бакуліна та колишніх топ-менеджерів «Нафтогаз Україна».

Вже через рік стало відомо, що Бакулін та його прибічники побудували собі закрите VIP-містечко на дамбі Київського водосховища.