СБУ викрила на хабарі двох посадовців львівської залізниці

Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання хабара

Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що керівник разом з підлеглою вимагали з місцевого підприємця гроші за списання заборгованості за витрачену



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Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання хабара

Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що керівник разом з підлеглою вимагали з місцевого підприємця гроші за списання заборгованості за витрачену понад встановлений ліміт електроенергію. Свої «послуги» зловмисники оцінили у п`ятнадцять тисяч гривень – половину від заборгованої суми.

Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України задокументували спробу дати хабара керівнику патрульної поліції у Полтавській області.

На Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.