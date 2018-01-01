СБУ викрила на хабарі двох посадовців львівської залізниці
- Сьогодні, 04:57
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Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання хабара
Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що керівник разом з підлеглою вимагали з місцевого підприємця гроші за списання заборгованості за витрачену понад встановлений ліміт електроенергію. Свої «послуги» зловмисники оцінили у п`ятнадцять тисяч гривень – половину від заборгованої суми.
Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця».
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України задокументували спробу дати хабара керівнику патрульної поліції у Полтавській області.
На Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.