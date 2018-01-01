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    СБУ викрила на хабарі двох посадовців львівської залізниці

    Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання хабара
    Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що керівник разом з підлеглою вимагали з місцевого підприємця гроші за списання заборгованості за витрачену
    • Сьогодні, 04:57
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    Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання хабара

    Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що керівник разом з підлеглою вимагали з місцевого підприємця гроші за списання заборгованості за витрачену понад встановлений ліміт електроенергію. Свої «послуги» зловмисники оцінили у п`ятнадцять тисяч гривень – половину від заборгованої суми.

    Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

    У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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    СБУ викрила на хабарі двох посадовців львівської залізниці
    СБУ викрила на хабарі двох посадовців львівської залізниці
    СБУ викрила на хабарі двох посадовців львівської залізниці

    Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця». 

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України задокументували спробу дати хабара керівнику патрульної поліції у Полтавській області.

    На Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.

    СБУ Львівщина корупція в Україні хабар гроші Укрзалізниця
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