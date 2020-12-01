Кулеба запропонував створити посаду спецпредставника ЄС з питань Криму

Дмитро Кулеба: Росія зрештою буде вимушена піти з Криму

Міністр назвав ЄС є хорошим партнером, який підтримує Україну з початку конфлікту

МЗС України виступає за створення посади спеціального представника ЄС з питань Криму. З такою пропозицією виступив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Anadolu.

«Ми хотіли б бачити позицію спеціального представника ЄС з питань Криму. Оскільки це криза загальноєвропейська, то вона заслуговує на особливу увагу», – заявив Кулеба.

Міністр додав, що Росія систематично переслідує меншини і противників окупації Криму.

«Росія русифікує Крим. Меджліс кримських татар – представницький орган – заборонений. Навчатися українською мовою можуть лише 0,2% школярів у Криму. Все це і є порушенням міжнародного гуманітарного права», – підкреслив Кулеба.

Кулеба висловив упевненість, що на Росію зрештою чекає поразка і вона буде вимушена піти з Криму.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Крім того, РФ інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

Наразі 112 українців незаконно утримуються в РФ і в окупованому Криму, ще 235 українських громадян перебувають в полоні ОРДЛО.

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи», яка має на меті об'єднати зусилля вільного світу для деокупації Криму. Президент повідомив, що отримав запевнення лідерів ЄС в тому, що вони готові приєднатися до платформи з деокупації Криму.