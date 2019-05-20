Генсек ООН написав листа Зеленському документ



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генсек ООН висловив переконання, що за президентства Зеленського Україна і надалі матиме «відмінні стосунки» з ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав листа новообраному президенту України Володимиру Зеленському, де висловив підтримку мирному врегулюванню на сході України і запевнив у підтримці ООН України.

«Хочу висловити мої щирі привітання і найкращі побажання у зв’язку з Вашим обранням на посаду Президента України», - йдеться у документі.

Генсек ООН висловив переконання, що за президентства Зеленського Україна і надалі матиме «відмінні стосунки» з ООН. За його словами, Координатор системи ООН в Україні, як і вся місцева команда організації, готові надавати всебічну підтримку у втіленні Україною Цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також сприяти проведенню реформ.

«Користуючись нагодою, хочу висловити повну підтримку ООН надзвичайно важливих зусиль Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи у Мінську та Організації з безпеки та співробітництва у Європі у вирішенні конфлікту на сході України. Закликаю всі сторони оживити дипломатичні зусилля у дусі конструктивного діалогу, маючи на меті втілення Мінських домовленостей», - додав він.

Гутерріш вчергове підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

«Бажаю Вам всіляких успіхів у виконанні покладених на вас зобов’язань та запевняю, що ООН готове Вас у цьому підтримувати», - зазначив генсек ООН.

Раніше повідомлялося, що постпред України при ООН передав генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».

Джерело: Укрінформ