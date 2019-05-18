Генсеку ООН передали звернення Меджлісу щодо геноциду кримськотатарського народу



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Звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН

Постійний представник України при Організації об'єднаних націй Володимир Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».

За інформацією представництва, звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН.

Постпред В.Єльченко передав Генсеку #ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу".



Звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/VD6HVwYVmQ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 мая 2019 г.

Нагадаємо, згідно з постановою Верховної Ради України, 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.