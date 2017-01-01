Генсек ООН прокоментував обмін полоненими на Донбасі
- Сьогодні, 22:39
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Антоніу Гутерріш високо оцінив зусилля всіх, хто зробив обмін можливим
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін полоненими та затриманими, який відбувся на Донбасі 27 грудня.
Про це йдеться в заяві офіційного речника генсекретаря ООН Стефана Дюжарріка, повідомляє «Голос Америки».
Гутерріш«високо оцінив зусилля всіх, хто зробив це можливим», - йдеться в заяві.
«Він (Гутерріш) сподівається, що цей гуманітарний акт послужить позитивним кроком для зміцнення довіри між сторонами і закликає всі сторони здійснити подальші дії в цьому дусі», - зазначається в заяві.
Генсек ООН також закликав до повного виконання угоди про припинення вогню і дальшої співпраці щодо виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей.
Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»
Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників
Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.
США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».