Генсек ООН прокоментував обмін полоненими на Донбасі

Антоніу Гутерріш високо оцінив зусилля всіх, хто зробив обмін можливим

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін полоненими та затриманими, який відбувся на Донбасі 27 грудня. Про це йдеться в заяві офіційного речника генсекретаря ООН Стефана Дюжарріка, повідомляє «Голос Америки». Гутерріш«високо оцінив зусилля всіх, хто зробив це можливим», - йдеться в



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Генсек ООН Антоніу Гутерріш

Антоніу Гутерріш високо оцінив зусилля всіх, хто зробив обмін можливим

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін полоненими та затриманими, який відбувся на Донбасі 27 грудня.

Про це йдеться в заяві офіційного речника генсекретаря ООН Стефана Дюжарріка, повідомляє «Голос Америки».

Гутерріш«високо оцінив зусилля всіх, хто зробив це можливим», - йдеться в заяві.

«Він (Гутерріш) сподівається, що цей гуманітарний акт послужить позитивним кроком для зміцнення довіри між сторонами і закликає всі сторони здійснити подальші дії в цьому дусі», - зазначається в заяві.

Генсек ООН також закликав до повного виконання угоди про припинення вогню і дальшої співпраці щодо виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників

Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».