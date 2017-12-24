Генштаб спростував інформацію ФСБ про українця-дезертира
- Вчора, 19:57
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Генштаб провів перевірку озвученої інформації і виявив її «фейковість»
Збройні сили України перевірили повідомлення про нібито дезертирство українського військового. Ця інформація — фейкова. Про це «Громадському радіо» сказав спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин.
«Ви розумієте, що їхні (російські, — ред.) ЗМІ працюють на випередження, розповсюджуючи певні фейки. Відбулася перевірка, інформація не підтвердилася», — сказав Волошин.
Спікер зазначив, що не може розповісти, як саме відбулася перевірка, з огляду на конфіденційність цієї інформації.
«Я не можу сказати, як у нас в армії робиться перевірка достовірної чи недостовірної інформації, тому що проти нас ведеться інформаційна кампанія вже давно», — пояснив спікер Генштабу.
Сьогодні російські ЗМІ з посиланням на прикордонне управління російського ФСБ, що український військовий звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця. У повідомленні йдеться, що це нібито сталося у Брянській області.
Цю інформацію також спростував і Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.