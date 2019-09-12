Геращенко хочуть вигнати із п’яти засідань Ради за «зелених чоловічків»



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Геращенко 10 вересня з трибуни Ради порівняла депутатів із «зеленими чоловічками», які захопили Крим Фото: Facebook Ірини Геращенко

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив комітет з питань регламенту відреагувати на неетичні висловлювання Геращенко

Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити співголову фракції «Європейська солідарність» Ірину Геращенко права участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.

Таке рішення ухвалила більшість (шестеро проти п’ятьох) членів комітету.

Зазначається, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із заявою до комітету, у якій попросив відреагувати на неетичні висловлювання Геращенко.

Як відомо, Геращенко порівняла народних депутатів із «зеленими чоловічками», які захопили Крим. Водночас, зелений колір був основним у передвиборчій президентській кампанії Володимира Зеленського та партії «Слуга народу», яка здобула більшість місць у Верховній Раді.

Політичний експерт, громадський активіст Андрій Смолій вважає рішення регламентного комітету щодо Геращенко «сталінською диктатурою».

Нагадаємо, у Верховній Раді у вівторок, 10 вересня, виникла конфліктна ситуація навколо виступу народного депутата фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко.

У Геращенко виключили мікрофон після того, як нардеп порівняла нинішній парламент із кримським у 2014 році. «Друзі, ви знаєте, п’ять років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють», - сказала Геращенко.

У відповідь на це спікер Ради Дмитро Разумков заявив: «При всій повазі, я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів з тим, що ми спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенту нашої держави».

Джерело: Інтерфакс-Україна