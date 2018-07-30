Геращенко попередила про цинічні плани Кремля щодо заручників



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На думку Геращенко, Росія чекатиме старту української виборчої кампанії

Віце-спікер ВР і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко вважає, що Кремль почне розглядати питання звільнення українських бранців лише зі стартом виборчої кампанії в Україні.

Про це Геращенко написала 30 липня на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Жахливо, коли долі людей стають цинічним інструментом для впливу на український політичний ландшафт», - підкреслила вона, зауваживши, що це було дуже гостро відчутно «й на останній зустрічі в Мінську».

За словами Геращенко, тим не менше українська сторона ще раз направила листа РФ. «Цього разу від омбудвумен Л. Денисової її візаві Т. Москальковій з пропозицією зустрітися на полях Мінська в будь-який зручний для росіян час, аби реалізувати, нарешті, високі домовленості президентів Порошенка і Путіна щодо гуманітарного обміну візитами і моніторингу умов утримання в‘язнів. Й ключове - аби розблокувати процес звільнення. Нагадую - з березня ми не отримали жодної відповіді від РФ на пропозицію віддати їм 36 росіян Також були відкинуті в рамках Мінська всі наші пропозиції по продовженню звільнення українців з окупованих територій», - повідомила Геращенко.

Вона зауважила, що така ситуація «наводить на думку, що Кремль чекатиме старту української виборчої кампанії».

«І потім спробує грати не лише на темі заручників, але й більш широко - Донбасу, війни і миру, підштовхуючи до «прямих переговорів» з ОРДЛО і демонструючи прихильність до певних кандидатів і партій, готових розмовляти на умовах Кремля, а не з позиції України (що робить нинішня влада й що так дратує Кремль)», - підкреслила Геращенко.

Раніше повідомлялося, що Кабмін працює над створенням координаційної ради при президентові з питань українських заручників.