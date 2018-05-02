Герої, яких забрала війна у квітні 2018-го. Згадаймо всіх поіменно

У минулому місяці на Донбасі загинули вісім українських воїнів

У квітні 2018 року у зоні АТО загинули вісім бійців, повідомляє Цензор.НЕТ. Тіло ще одного військового, який загинув у 2015 році, було ідентифіковано після експертизи ДНК. Володимир Анатолійович Майборода (позивний Май) Володимир Анатолійович Майборода Народився 09.07.1967 року в Мелітополі Запорізької області. Дитинство і шкільні роки



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У минулому місяці на Донбасі загинули вісім українських воїнів

У квітні 2018 року у зоні АТО загинули вісім бійців, повідомляє Цензор.НЕТ. Тіло ще одного військового, який загинув у 2015 році, було ідентифіковано після експертизи ДНК.

Володимир Анатолійович Майборода (позивний Май)

Володимир Анатолійович Майборода

Народився 09.07.1967 року в Мелітополі Запорізької області. Дитинство і шкільні роки хлопець провів у селі Переможне Якимівського району, де жила його мати. Після одруження переїхав до Мелітополя. На початку літа 2015 травня прийшов в 2-ій взвод 1-ї роти батальйону спеціального призначення «Донбасс» Національної Гвардії України. Військовий служив в Широкино і Авдіївці. Володимир загинув 8 квітня в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області під час бою з ДРГ противника. Похований в селі Переможне.

Денис Миколайович Начосний (позивний Чечен)

Денис Миколайович Начосний

Військовий народився 02.09.1986 року в селищі Маркєєв Чаплинського району Херсонської області. Жив в Генічеську. Покликаний по мобілізації 8 лютого 2015 року, потім підписав контракт. Він був сержантом, заступником командира взводу (виконував обов'язки командира взводу) - командиром бойової машини 3-го відділення 1-го взводу 2-ї роти 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Він загинув 12 квітня о 17:50 в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області в результаті кульового поранення, нанесеного ворожим снайпером. Похований 15 квітня в селі Червоне.

Максим Миколайович Черкун

Максим Миколайович Черкун

Народився 09.01.1997 року в селі Кривбас Дніпропетровської області. Підписав контракт з ВСУ в березні 2016 року. Сержант, командир протитанково-кулеметного відділення 1-го взводу 2-ї роти 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 16 квітня в районі селища Піски Донецької області в результаті осколкового поранення, отриманого під час мінометного обстрілу наших позицій. Похований 19 квітня на Алеї Слави центрального кладовища Кривого Рогу.

Михайло Іванович Шозда (позивний Лемберг)

Михайло Іванович Шозда

Боєць народився 14.04.1968 року у Львові. Дитячі роки пройшли в селі Верени. 30.01.2017 року підписав з ВСУ 3-річний контракт. Був старшим сержантом, старшим навідником гранатометного взводу 2-го механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 17 квітня в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області в результаті кульового поранення, нанесеного ворожим снайпером.

Євген Миколайович Хоменко (позивний Підгін)

Євген Миколайович Хоменко

Євген народився 25.05.1997 року в місті Вільногірськ Дніпропетровської області. Солдат, навідник гаубиці гаубичного артилерійського дивізіону окремого загону спеціального призначення "Азов", куди він прийшов незабаром після закінчення школи отримав важкі осколкові травми голови 18 квітня. Вранці 20 квітня він помер. Євгенія поховали 22 квітня у Вільногірську.

Геннадій В'ячеславович Широкий (позивний Одеса)

Геннадій В'ячеславович Широкий

Військовий народився 15.08.1969 року в селі Московка Куп'янського району Харківської області. У 2015 році був призваний в п'яту хвилю мобілізації і відслужив більше року. Після демобілізації повернувся додому, в серпні 2017 року брав участь в зборах резервістів на полігоні «Широкий Лан», а на початку минулої зими підписав з ВСУ контракт. Старший солдат, водій 3-го механізованого батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади отримав важке поранення в промзоні Авдіївки в грудні 2017 року. Йому зробили дві операції, проте 20 квітня він помер. Похований 24 квітня в Куп'янську.

Олександр Васильович Матус

Олександр Васильович Матус

Народився 18.09.1981 року в місті Лисичанськ Луганської області. 30.06 2017 року підписав з ВСУ контракт і після проходження навчання прибув в свій підрозділ 11 вересня минулого року. Солдат, розвідник розвідувальної роти 53-й окремої механізованої бригади. Загинув 20 квітня в районі селища Кримське Луганської області. Похований 22 квітня в Лисичанську.

Сергій Леонідович Перепелиця (позивний Коваль)

Сергій Леонідович Перепелиця

Боєць народився 02.07.1977 року в селі Званівка Донецької області. Сержант, головний сержант 2-ї штурмової роти 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54-ї окремої механізованої бригади загинула 21 квітня поблизу населеного пункту Майське Донецької області. Похований 23 квітня в рідному селі.

Андрій Володимирович Лебедєв (позивний Птаха)

Андрій Володимирович Лебедєв

Андрій народився 06.06.1980 року в місті Ярославль (РРФСР). У дитинстві разом з родиною переїхав до України. Солдат, кулеметник 13-го окремого мотопіхотного батальйону 1-ї окремої танкової бригади загинув 29 квітня в районі міста Вуглегірськ Донецької області під час відображення танкової атаки на наш блокпост. Тіло не знайшли, тому боєць довгий час вважався пропав без вісті. Як виявилося, його поховали на Краснопільському кладовищі Дніпра як тимчасово невстановленого захисника України, взявши перед тим зразок ДНК, який надалі допоміг ідентифікувати бійця. Був перепохований в Чернігові 25 квітня.

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