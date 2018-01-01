Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно

Герої не вмирають, поки про них пам’ятають

…18 липня під селищем Зайцеве (поблизу Бахмута, Донеччина) боєць Збройних Сил України Золтан Балаж вийшов на своє останнє чергування. До 19 липня вродливий 22-річний хлопець, коханий чоловік, батько дворічної дитини не дожив. Він загинув унаслідок численних осколкових поранень, які отримав під час потужного артилерійського обстрілу позицій

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Герої не вмирають, поки про них пам’ятають

…18 липня під селищем Зайцеве (поблизу Бахмута, Донеччина) боєць Збройних Сил України Золтан Балаж вийшов на своє останнє чергування. До 19 липня вродливий 22-річний хлопець, коханий чоловік, батько дворічної дитини не дожив. Він загинув унаслідок численних осколкових поранень, які отримав під час потужного артилерійського обстрілу позицій українських військових.

Тепер йому завжди буде 22.

Життя Золтана могло скластися геть інакше. Він міг прожити до старості, виїхати за кордон із сім'єю та навіть не знати, що відбувається в Україні. Балаж – угорець за національністю, вільно володів угорською, жив у прикордонному з Угорщиною містечку Королево, Виноградівського району Закарпаття. Він міг вільно перетинати кордон та працювати у європейській країні, отримати посвідку на проживання і паспорт.

Однак він обрав інший шлях: опинився у другому батальйоні 128 бригади; а 18 липня близько 20.30 - під обстрілом бойовиків з мінометів.

У 2017-му війна забрала близько двох сотень життів українців – таких, як Золтан Балаж, відданих своїй державі.

За даними Генерального штабу Збройних Сил на 18 грудня, безповоротні втрати (безповоротними втратами вважаються загиблі у боях, зниклі безвісти та полонені військовослужбовці, - «Главком») української армії у 2017 році становлять 191 військовослужбовець.

Загалом санітарні втрати (санітарнимивтратамивважаютьсяпоранені, травмовані та хворі військовослужбовці, - «Главком») ЗСУ у 2017 році становлять 1265 військовослужбовців.

Наприкінці жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив про те, що з 2014 року в Україні понад 10 тисяч українських військовослужбовців загинули і були поранені не через бойові дії (те, що називається «не бойові втрати»). За його словами, безповоротні та санітарні втрати у Збройних Силах України за останні три роки становлять(на той час) 10 тис. 103 людини.

Не зважаючи на такі страшні цифри, протягом 2017-го року контракт на службу у лавах української армії підписали 35 тис. 220 осіб.

Всього бойовими і не бойовими втратами, станом на 1 січня 2018 року, маємо близько 374 військових. З них лише у грудні загинули 27 людей.

Згадаймо всіх загиблих у 2017-му роцівоїнів поіменно. Нехай пам'ять про них живе вічно.

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