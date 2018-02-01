Герої, яких забрала війна у січні 2018-го. Згадаймо всіх поіменно

Бойові втрати на Донбасі: за місяць загинули 14 українських військових

На Донбасі за січень 2018 року загинули 14 українських воїнів - із Збройних сил, Національної гвардії, українського Добровольчого корпус, повідомляє «Новинарня». Небойові втрати становили 7 осіб. Отже, всього за перший місяць 2018 року війна забрала 21 життя. Семеро людей загинули в результаті підривів на мінах, фугасах, розтяжках. За



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За місяць загинули 14 українських військових

Бойові втрати на Донбасі: за місяць загинули 14 українських військових

На Донбасі за січень 2018 року загинули 14 українських воїнів - із Збройних сил, Національної гвардії, українського Добровольчого корпус, повідомляє «Новинарня».

Небойові втрати становили 7 осіб. Отже, всього за перший місяць 2018 року війна забрала 21 життя.

Семеро людей загинули в результаті підривів на мінах, фугасах, розтяжках. За інформацією штабу АТО, всього за місяць було зафіксовано 129 обстрілу. В середньому - 4,16 на добу. Протягом січня штаб АТО і спікери МОУ повідомляли про 45 поранених українських військових.

32-річний старший стрілець 13-го окремого мотопіхотного батальйону «Чернігів-1» 58 омпбр ВСУ Ковтун Олександр Григорович. В 1:05 1 січня він підірвався на вибуховому пристрої на спостережному пункті поблизу смт Новотошковське Попаснянського району Луганської області.

Ковтун Олександр Григорович Фото: novynarnia.com

31-річний старший солдат, розвідник розвідувального взводу розвідувально-диверсійної роти 46 обсп «Донбас Україна» ВСУ Володимир Борисович Анадимб загинув 10 січня о 8:15 у результаті гранатометного обстрілу опорника ВСУ поблизу селища Новолуганське, що на Світлодарській дузі.

Володимир Борисович Анадимб Фото: novynarnia.com

37-річний водій мотопіхотної роти 34-го кіровоградського батальйону Сухін Віктор Вікторович. 10 січня двоє українських військових 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57 омпбр ВСУ загинули при виконанні бойового завдання, коли їх БРДМ-2 (бойова розвідувально-дозорна машина) підірвалася на фугасі, долаючи водойму поблизу села Піски під Донецьком.

Сухін Віктор Вікторович Фото: novynarnia.com

Солдат, старший стрілець 3-ї мотопіхотної роти 34 омпб 57 омпбр 37-річний Вегера Геннадій Петрович - другий загиблий в результаті підриву БРДМ 10 січня під Пісками.

Вегера Геннадій Петрович Фото: novynarnia.com

30-річний Пухальський Тимофій Вікторович загинув 11 січня біля села Славне (Мар'їнський район) в результаті підриву під час виконання бойового завдання з розмінування.

Пухальський Тимофій Вікторович Фото: novynarnia.com

30-річний Андрій Витвицький. Увечері 16 січня в промзоні Авдіївка на міні підірвалися двоє бійців українського Добровольчого корпусу «Правий сектор». Андрій Вітвіцький «Спікер» помер майже відразу.



Андрій Витвицький Фото: novynarnia.com

34-річний боєць ДУК «Правий сектор» Димитров Михайло Сергійович, друг Гайдамака, помер від ран 17 січня - на наступний день після підриву на міні в Авдіївській промзоні.

Димитров Михайло Сергеевич Фото: novynarnia.com

29-річний Дмитро Іванов «Акула» 17 січня в зоні АТО - подорваля в районі Светлодарской дуги - на вибуховий пристрій. Ймовірно, на засніженій дорозі МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкоброньований) 54 омбр з'їхав з колії і наскочив на міну або фугас.

Дмитро Іванов Фото: novynarnia.com

Другий загиблий від вибуху МТ-ЛБ на Світлодарській дузі 17 січня - 27-річний Беляєв Дмитро Володимирович. Старший солдат, старший механік-водій, радиотелефонист 2-ї протитанкової артилерійської батареї протитанкового артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади.

Беляєв Дмитро Володимирович Фото: novynarnia.com

48-річний Чопенко Олександр Анатолійович загинув 17 січня близько 21:00 від кульового поранення під час обстрілу поблизу села Гранітне (Волноваський район Донецької області).

Чопенко Олександр Анатолійович Фото: novynarnia.com

29-річний снайпер 1-го відділення взводу снайперів 54 омбр Сергієнко Сергій Олексійович загинув близько 7:45 22 січня від важких осколкових поранень під час мінометного обстрілу поблизу смт Луганське на Світлодарській дузі.

Сергієнко Сергій Олексійович Фото: novynarnia.com

27-річний нацгвардієць з 1-го батальйону особливого призначення ім. генерала Кульчицького 27-ї окремої бригади НГУ, старший солдат Сливка Мирослав Миколайович загинув в результаті снайперського обстрілу українських позицій поблизу смт Верхнєторецьке Ясинуватського району Донецької області.

Сливка Мирослав Миколайович Фото: novynarnia.com

22-річний старший матрос, снайпер-розвідник 503 обмп (в / ч А1275, Маріуполь) 36-ї окремої бригади морської піхоти Скупейко Артем Вікторович загинув 30 січня на Приазов'ї, в районі Водяного-Талаковки - днем, коли противник вів вогонь по позиціях сил АТО з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Скупейко Артем Вікторович Фото: novynarnia.com

22-річний Ян Пуцулай з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади (Миколаїв) загинув 31 січня.

Ян Пуцулай Фото: novynarnia.com

Поіменний список загиблих

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