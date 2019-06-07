Гірники двох шахт на Львівщині оголосили страйк



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Шахта Степова на Львівщині

Зараз шахта Степова повністю не працює, до гірників четвертої зміни приєдналася і перша зміна

Гірники шахт Межирічанська і Степова державного підприємства Львіввугілля відмовилися спускатися в забої до повного погашення заборгованості із заробітної плати.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook в п'ятницю, 7 червня.

«Сьогодні гірники четвертої зміни шахти Степова ДП Львіввугілля приєдналися до акції протесту гірників шахти Межирічанська, яка почала страйк вчора з третьої зміни. Вимоги ті ж: негайне погашення заборгованості», - написав Волинець.

За його словами, рішення про страйк гірники Степової прийняли на загальних зборах за участю адміністрації, профспілок і трудового колективу. Зараз шахта Степова повністю не працює, до гірників четвертої зміни приєдналася і перша зміна.

Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.