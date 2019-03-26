Окупанти на Донбасі готують спецзагони для протидії непокори населення під час виборів



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Пункт пропуску в Золотому на Луганщині відкрили тільки з українського боку, а угруповання «ЛНР» не пропускає людей на підтконтрольну їй територію Фото: radiosvoboda.org

Підготовку кандидатів у ці загони здійснюють представники т.зв. «міністерств державної безпеки» під керівництвом інструкторів ФСБ РФ.

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території сходу України вживає заходів для недопущення випадків громадської непокори населення під час виборів президента України. Для посилення адміністративно-поліцейського режиму у населених пунктах тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей створюються спеціальні загони. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

При цьому, за даними ГУР, перевірку на лояльність до окупаційного режиму та підготовку кандидатів у ці загони здійснюють представники т.зв. «міністерств державної безпеки» під керівництвом інструкторів ФСБ РФ.

Крім того, російським окупаційним командуванням передбачається використовувати зазначені загони у подальшому як резервні підрозділи у складі з’єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ.

Вибори президента в Україні призначено на 31 березня 2019 року.

Як повідомлялось, рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента України. На виборчих дільницяхчергуватимуть пожежні пости й піротехніки, рятувальники за необхідності готові застосувати авіацію ДСНС.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.