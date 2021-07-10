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    Голава Держаудитслужби: з ковідного фонду вкрали 124 мільйони гривень

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    Гроші, скажімо так, зникли - Голава Держаудитслужби: з ковідного фонду вкрали 124 мільйони гривень
    Гроші, скажімо так, зникли

    Усього ж фінансових порушень виявили на понад 400 мільйонів гривень

    Голава Держаудитслужби Геннадій Пліс заявив, вкраденими з COVID-фонду вважають 124 мільйони гривень. Усього ж під час перевірок виявили фінансових порушень на понад 400 мільйонів гривень.

    Про це глава Державної аудиторської служби повідомив за підсумками аудиту Фонду боротьби з коронавірусом, пише Гордон.

    «Ми побачили фінансових порушень на 418 мільйонів. 124 мільйони гривень – кошти, які, скажімо так, зникли. Часто звучить, що з фонду вкрали понад 400 мільйонів, але це не так. Ідеться про фінансові порушення, а це не завжди аморально», – сказав чиновник.

    Геннадій Пліс вважає, що не варто говорити про неефективне витрачання коштів. Але деякі проблеми потрібно негайно вирішувати.

    «А ось у ті 124 мільйони входить, наприклад, завищення обсягу виконаних робіт. Тому ми вважаємо ці гроші викраденими. Велика сума. Але якщо оцінювати обсяги фінансування загалом, то це невисокий рівень утрат», – додав Геннадій Пліс.

    Нагадаємо, у березні 2020 року в Україні створили Фонд боротьби з коронавірусом – 66 мільярдів гривень. Проте гроші звідти витрачали на будівництво доріг, соціальний захист і культуру.

    Нагадаємо, раніше Державна аудиторська служба України, яку очолює перепризначений нещодавно Геннадій Пліс, за підсумками перевірки використання коштів Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році виявила фінансові порушення на суму 406,8 млн грн

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    Теги: МВФ гроші чиновник Україна
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    Голава Держаудитслужби: з ковідного фонду вкрали 124 мільйони гривень