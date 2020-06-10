У Мінфіні повідомили, коли Україна отримає перший транш від МВФ обсягом 2,1 млрд доларів



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Україна очікує транш від МВФ у $2,1 мільярда 11 червня

Загальний обсяг нової програми МВФ для України – 5 млрд доларів

Перший транш від Міжнародного валютного фонду обсягом 2,1 млрд доларів має надійти в Україну 11 червня та буде спрямований до державного бюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми stand-by. Загальний обсяг програми – 5 млрд доларів. Перший транш обсягом 2,1 млрд доларів має надійти в Україну 11 червня 2020 року, та буде спрямований до державного бюджету України», - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що ці надходження до держбюджету мають забезпечити соціальний захист населення, у тому числі вжити заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, а також – забезпечити вчасне здійснення виплат за державними борговими зобов’язаннями. Програма stand-by зосереджена на ключовому завданні – підтримці макроекономічної та фінансової стабільності, і охоплюватиме, серед іншого, такі сфери як: фіскальна політика; монетарна політика; політика фінансового сектору; енергетична політика та антикорупційна політика.

Наявність програми МВФ також відкриє можливості для отримання фінансової підтримки від низки міжнародних партнерів, зокрема від Світового банку та Європейського Союзу.

Після завершення внутрішніх процедур МВФ, пов’язаних зі схваленням програми, тексти листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику, які містять заходи які необхідно здійснити Україні впродовж дії програми, будуть оприлюднені на офіційних сайтах МВФ, Міністерства фінансів України та Національного банку України.

Нагадаємо, виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців. Розмір першого траншу становитиме $2,1 млрд.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у червні.