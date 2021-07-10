Гроші на відновлення від Covid-19: скільки може отримати Україна від МВФ

Гроші можуть надійти лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках

Гроші можуть надійти лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках

Кошти від МВФ можуть надійти до кінця серпня

Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) підтримав пропозицію стосовно розподілу між країнами понад 600 мільярдів доларів для відновлення після пандемії.

Якщо пропозицію затвердить Рада МВФ, це буде найбільше асигнування в історії МВФ, для задоволення довгострокових світових потреб у резервах під час найгіршої кризи з часів Великої депресії, інформує Міжнародний валютний фонд.

Зі слів Крісталіни Георгієвої, директора-розпорядника МВФ, якщо Рада підтримає пропозицію, то розподіл спеціальних прав запозичення (СЗП) буде завершено до кінця серпня поточного року.

У МВФ розповіли, що виділення коштів сприятиме підвищенню ліквідності та резервів усіх країн-членів, зміцненню довіри та стійкості, а також стабільності світової економіки.

Асигнування СПЗ розподіляються між членами МВФ пропорційно квоти країни у МВФ.

Україна пропорційно до своєї квоти може отримати 2,7 мільярда доларів.

Востаннє МВФ робив подібну операцію у 2009 році.

Нагадаємо, раніше виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

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