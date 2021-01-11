Глава керівної партії Грузії йде з політики

Іванішвілі заявив, що його місія виконана

Засновник і голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія - Демократична Грузія», мільярдер Бідзіна Іванішвілі оголосив, що йде з політики.

Про це повідомляється в його листі, яке партія опублікувала в Facebook, передає Грузия Online.

«Моя місія виконана. Я прийняв рішення остаточно піти з політики», - заявив Іванішвілі.

Він зазначив, що правляча команда є найкращою і безальтернативною серед чинних сьогодні політичних осіб.

За словами Іванішвілі, якщо об'єктивно проаналізувати виборчий успіх «Грузинської мрії», то без перебільшення можна сказати, що він очікуваний і логічний.

«Я покидаю як пост голови партії, також і саму партію, і повернуся до свого особистого способу життя до 2011 року», - заявив він.

«Грузинська мрія» була заснована в 2012 році і є правлячою партією в Грузії. Їй належить 89 з 150 місць в парламенті.

Нагадаємо, 24 грудня парламент Грузії затвердив склад оновленого уряду країни, який очолив Георгій Гахарія. Майже всі міністри попереднього Кабінету міністрів повернулися на свої посади. Однак Тею Цулукіані на посаді голови міністерства юстиції змінив її заступник Гоча Лорткипанідзе.

Як відомо, 11 грудня в Грузії офіційно визнали повноваження парламенту, і він приступив до роботи, незважаючи на відсутність опозиційних депутатів.

Зазначимо, партія Михайла Саакашвілі відмовилася від мандатів у грузинському парламенті. З восьми опозиційних партій лише три (Альянс патріотів Грузії, Гірчі і Громадяни) не підписали документ про публічну відмову від мандатів.

Нагадаємо, що 21 листопада у Грузії завершився другий тур парламентських виборів.

У знак протесту проти результатів першого туру опозиція відкликала своїх спостерігачів і членів виборчкомів і заявила про неучасть у другому турі, закликавши своїх прихильників бойкотувати голосування. Попри це рішення, у бюлетенях все ж були вказані імена опозиційних кандидатів.