Змінився один міністр: Грузія отримала «новий» уряд

За призначення нового уряду проголосували 85 депутатів, при цьому жоден із присутніх обранців не проголосував проти

У четвер, 24 грудня, парламент Грузії затвердив склад оновлений уряд країни, який очолив Георгій Гахарія.

Про це повідомляє Rustavi 2.

За призначення нового уряду проголосували 85 депутатів, при цьому жоден із присутніх обранців не проголосував проти.

Майже всі міністри попереднього Кабінету міністрів повернулися на свої посади. Однак Тею Цулукіані на посаді голови міністерства юстиції змінив її заступник Гоча Лорткипанідзе.

Як відомо, 11 грудня в Грузії офіційно визнали повноваження парламенту, і він приступив до роботи, незважаючи на відсутність опозиційних депутатів.

Зазначимо, партія Саакашвілі відмовилася від мандатів у грузинському парламенті. З восьми опозиційних партій лише три (Альянс патріотів Грузії, Гірчі і Громадяни) не підписали документ про публічну відмову від мандатів.

Нагадаємо, що 21 листопада у Грузії завершився другий тур парламентських виборів.

У знак протесту проти результатів першого туру опозиція відкликала своїх спостерігачів і членів виборчкомів і заявила про неучасть у другому турі, закликавши своїх прихильників бойкотувати голосування. Попри це рішення, у бюлетенях все ж були вказані імена опозиційних кандидатів.