Глава МОЗ пояснив, як збільшуватимуть кількість громадського транспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Степанов: нас завірили перевізники, що готові збільшити кількість відповідного транспорту і така можливість існує

МОЗ турбує обмеження карантинних заходів, у тому числі й з транспортом

Збільшення кількості рухомого складу громадського транспорту планується за рахунок перевізників. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Перед тим, як запускати відповідний транспорт, у тому числі і приміський транспорт, і міжобласний - були зустрічі з перевізниками. МОЗ турбує обмеження карантинних заходів, у тому числі й з транспортом. Нас завірили перевізники, що готові збільшити кількість відповідного транспорту і така можливість існує. І ми наполягали на цьому», - розповів Степанов.

Нагадаємо, що стримувати поширення коронавірусу в умовах пом’якшеного адаптивного карантину будуть шляхом змінення графіку роботи держустанов, збільшення рухомого складу громадського транспорту, а також посилюючи контроль за виконання епіднорм.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

Копіювати код для вставки

Як повідомлялось, станом на ранок 15 квітня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.