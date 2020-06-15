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    Глава МОЗ пояснив, як збільшуватимуть кількість громадського транспорту

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    Степанов: нас завірили перевізники, що готові збільшити кількість відповідного транспорту і така можливість існує - Глава МОЗ пояснив, як збільшуватимуть кількість громадського транспорту
    Степанов: нас завірили перевізники, що готові збільшити кількість відповідного транспорту і така можливість існує

    МОЗ турбує обмеження карантинних заходів, у тому числі й з транспортом

    Збільшення кількості рухомого складу громадського транспорту планується за рахунок перевізників. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Перед тим, як запускати відповідний транспорт, у тому числі і приміський транспорт, і міжобласний - були зустрічі з перевізниками. МОЗ турбує обмеження карантинних заходів, у тому числі й з транспортом. Нас завірили перевізники, що готові збільшити кількість відповідного транспорту і така можливість існує. І ми наполягали на цьому», - розповів Степанов.

    Нагадаємо, що стримувати поширення коронавірусу в умовах пом’якшеного адаптивного карантину будуть шляхом змінення графіку роботи держустанов, збільшення рухомого складу громадського транспорту, а також посилюючи контроль за виконання епіднорм.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Як повідомлялось, станом на ранок 15 квітня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.

    міністр Максим Степанов карантин коронавірус
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