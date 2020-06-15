У світі зареєстрували вже майже 7,9 млн випадків зараження Covid-19



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У світі зареєстрували 7 899 547 випадків зараження Covid-19

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Бразилія і Росія

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей.

Про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 7 899 547 осіб інфіковано.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 115 732 особи, Бразилії — 43 332, Великій Британії — 41 783, Італії — 34 345, Франції — 29 410 та Іспанії — 27 136.

У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 094 058), Бразилія (867 624), Росія (528 267), Індія (320 922), Велика Британія (297 342), Іспанія (243 928), Італія (236 989), Перу (229 736), Франція (194 153), Німеччина (187 518), Іран (187 427) і Туреччина (178 239).

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.