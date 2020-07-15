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    Глава МВФ призначила нового керівника Європейського департаменту Фонду

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    <span>Громадянин Німеччини Альфред Каммер приєднався до МВФ у 1992 році</span> - Глава МВФ призначила нового керівника Європейського департаменту Фонду
    Громадянин Німеччини Альфред Каммер приєднався до МВФ у 1992 році

    Посада директора Європейського департаменту передбачає, в тому числі, безпосередню участь у формуванні політики Фонду на українському напрямі

    Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва оголосила про намір призначити з 1 серпня Альфреда Каммера (Alfred Kammer) директором Європейського департаменту Фонду, який відповідатиме, в тому числі, за український напрям.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ, поширеному в середу.

    «Альфред (Каммер) є інтелектуалом і стратегічним лідером, він володіє надзвичайними інституційними знаннями та великим досвідом роботи. Його стратегічне бачення та глибоке розуміння Європи допоможуть департаменту й Фонду у нашому прагненні допомогти регіону в період фази одужання від кризи, а також після неї», - заявила глава МВФ.

    Посада директора Європейського департаменту передбачає, в тому числі, безпосередню участь у формуванні політики Фонду на українському напрямі. Таким чином, Каммер замінить на цій позиції Пола Томсена, про відставку якого було оголошено раніше цього року.

    Громадянин Німеччини Каммер приєднався до МВФ у 1992 році. Він зосереджувався на підтримці країн з перехідною економікою після падіння Берлінської стіни, був резидентом МВФ у Росії під час фінансової кризи 1998 року. Упродовж останніх трьох років Каммер працював керівником апарату директора-розпорядника МВФ. Він отримав вищу освіту в Вюрцбурзькому університеті, закінчив аспірантуру Державного університету штату Нью-Йорк у Албані, навчався в Кільському інституті світової економіки та Університеті Південної Каліфорнії, США.

    До слова, напередодні глава МВФ закликала Зеленського зберегти незалежність Нацбанку

    МВФ США економіка Європа гроші фінанси
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