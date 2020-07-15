США включили «Північний потік-2» і «Турецький потік» у закон про санкції



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Майк Помпео оголосив про розширення антиросійських санкцій США

Нове положення про CAATSA передбачає санкції щодо тих, хто здійснює інвестиції чи проводить будь-яку іншу діяльність, пов'язану з російськими експортними трубопроводами

Офіційний Вашингтон оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій – ред.) російських проєктів «Північний потік – 2» та другої нитки «Турецького потоку».

Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео.

«Сьогодні Державний департамент оновив повноваження в межах закону CAATSA, включивши до нього проєкти «Північний потік – 2» та другу нитку «Турецького потоку». Ця дія створює вірогідність введення санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами», - зауважив глава Державного департаменту.

Він підкреслив, що ці проєкти націлені на посилення «зловмисного впливу Росії» в регіоні, підрив трансатлантичної безпеки та не мають нічого спільного з комерцією.

.@SecPompeo discusses U.S. actions to assist European partners and allies in meeting their energy needs and to address Russia’s efforts to exploit European dependence on Russian energy supplies and condemns the ongoing, brutal aggression of Russia-led forces in the Donbas. pic.twitter.com/pltNUpYoY0 — Department of State (@StateDept) July 15, 2020

«Це кремлівські інструменти, що використовуються для експлуатації та посилення залежності Європи від енергетичних поставок з Росії. Це інструменти для того, щоби підірвати Україну», - зауважив Помпео.

Державний секретар США назвав це «недвозначним повідомленням» для будь-якої європейської чи іншої іноземної компанії про можливості накладення економічних та фінансових обмежень США.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.