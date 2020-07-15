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    США включили «Північний потік-2» і «Турецький потік» у закон про санкції

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    <p>Майк Помпео оголосив про розширення антиросійських санкцій США</p> - США включили «Північний потік-2» і «Турецький потік» у закон про санкції

    Майк Помпео оголосив про розширення антиросійських санкцій США

    Нове положення про CAATSA передбачає санкції щодо тих, хто здійснює інвестиції чи проводить будь-яку іншу діяльність, пов'язану з російськими експортними трубопроводами

    Офіційний Вашингтон оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій – ред.) російських проєктів «Північний потік – 2» та другої нитки «Турецького потоку».

    Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео.

    «Сьогодні Державний департамент оновив повноваження в межах закону CAATSA, включивши до нього проєкти «Північний потік – 2» та другу нитку «Турецького потоку». Ця дія створює вірогідність введення санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами», - зауважив глава Державного департаменту.

    Він підкреслив, що ці проєкти націлені на посилення «зловмисного впливу Росії» в регіоні, підрив трансатлантичної безпеки та не мають нічого спільного з комерцією.

    «Це кремлівські інструменти, що використовуються для експлуатації та посилення залежності Європи від енергетичних поставок з Росії. Це інструменти для того, щоби підірвати Україну», - зауважив Помпео.

    Державний секретар США назвав це «недвозначним повідомленням» для будь-якої європейської чи іншої іноземної компанії про можливості накладення економічних та фінансових обмежень США.

    Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

    На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

    У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

    Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

    Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

    Польща США Газпром санкції Турецький потік Україна Північний потік-2
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