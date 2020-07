США включили «Північний потік-2» і «Турецький потік» у закон про санкції

Нове положення про CAATSA передбачає санкції щодо тих, хто здійснює інвестиції чи проводить будь-яку іншу діяльність, пов'язану з російськими експортними трубопроводами

Офіційний Вашингтон оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій – ред.) російських проєктів «Північний потік – 2» та другої нитки «Турецького потоку».

Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео.

«Сьогодні Державний департамент оновив повноваження в межах закону CAATSA, включивши до нього проєкти «Північний потік – 2» та другу нитку «Турецького потоку». Ця дія створює вірогідність введення санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами», - зауважив глава Державного департаменту.

Він підкреслив, що ці проєкти націлені на посилення «зловмисного впливу Росії» в регіоні, підрив трансатлантичної безпеки та не мають нічого спільного з комерцією.

