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    Глава МЗС Британії закликав Сирію припинити виробництво хімзброї

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    Джеремі Хант закликав Дамаск згорнути програму виробництва хімічної зброї - Глава МЗС Британії закликав Сирію припинити виробництво хімзброї
    Джеремі Хант закликав Дамаск згорнути програму виробництва хімічної зброї

    Лондон наполягає на необхідності покарання винних за події в Думі

    Міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант закликав Дамаск згорнути програму виробництва хімічної зброї. Про це Хант написав у Twitter, коментуючи доповідь Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що в ході атаки в місті Дума у квітні 2018 року використовувався хлор.

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    «Сьогодні ОЗХЗ підтвердила, що в Думі в Сирії у квітні 2018 року було застосовано хімічну зброю. Режим Асада має покласти цьому край й ліквідувати свою програму хімічної зброї», - зазначив міністр.

    Хант також додав, що Лондон наполягає на необхідності покарання винних за події в Думі.

    Як повідомлялося, Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що під час хімічної атаки в анклаві сирійських повстанців Думі 7 квітня 2018 року використовувався хлор.

    У відповідь на звинувачення у застосуванні хімічної зброї в Сирії у 2014 році була створена Місія по виявленню таких фактів ОЗХЗ (FFM), яка продовжує виконувати надані повноваження щодо «встановлення фактів навколо звинувачень у використанні токсичних хімічних речовин, зокрема, хлору, в Сирійській Арабській республіці».

    За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у більш ніж півтисячі людей після подій, за якими здійснювалося розслідування, були зафіксовані симптоми отруєння внаслідок хімічної атаки.

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