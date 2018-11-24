Глава МЗС Чехії назвав Росію небезпечною для країн ЄС



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Томаш Петрічек сказав, що Росія являє собою «реальну загрозу для Чеської Республіки

Москва «являє собою небезпеку, оскільки поширює дезінформацію і використовує різні гібридні загрози», зазначив Петрічек

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек заявив, що Росія є небезпечною для Чехії та інших країн-членів Євросоюзу.

Про це Петршічек заявив в ефірі Radio Praha.

За словами глави МЗС Чехії, Москва «являє собою небезпеку, оскільки поширює дезінформацію і використовує різні гібридні загрози».

Томаш Петрічек, призначений на посаду глави МЗС у минулому місяці, сказав, що Росія являє собою «реальну загрозу для Чеської Республіки та інших держав Європейського союзу».

Він додав, що «загрозу, яку Москва представляє для чеської розвідувальної служби, слід сприймати дуже серйозно».

Чехія, за його словами, не повинна «чекати склавши руки на колінах», і повинна більш ефективно протидіяти подібним загрозам. Глава МЗС Чехії вважає, що слід активізувати стратегічне партнерство і боротьбу з дезінформацією в рамках ЄС.