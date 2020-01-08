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    Глава МЗС Ірану назвав самообороною атаку на військові бази США

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    Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф&nbsp; - Глава МЗС Ірану назвав самообороною атаку на військові бази США
    Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф 
    Фото: Reuters

    В Ірані назвали атаку на бази США в Іраку помстою за вбивство Сулеймані

    Ракетні удари Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) по військових базах США в Іраку є заходами самооборони.

    Про це міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Іран зробив і втілив в життя співмірні заходи самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН», - зазначив глава іранського МЗС.

    Міністр підкреслив, що атаки були нанесені на військову базу, з якої здійснювався напад на громадян і посадових осіб Ірану.

    «Іран не прагне до війни, але буде захищатися від будь-яких проявів агресії», - написав глава МЗС.

    У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

    За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

    Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

    Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в разі бомбардування іранської землі він буде націлений на міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, і Хайфу, Ізраїль, в ході третьої хвилі операцій.

    Окрім того, будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

    Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари по своїм військовим об'єктам.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

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