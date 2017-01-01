Глава МЗС Німеччини підтримав введення миротворців ООН на Донбас

Габріель заявив, що миротворці ООН повинні гарантувати, що угода про припинення вогню поважається і що важку зброю буде виведено з Донбасу

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель підтримав розміщення миротворчої місії ООН на Сході України. Про це він заявив у четвер, 30 листопада, під час візиту до Вашингтона, повідомляє Dw Міністр заявив, що миротворці ООН повинні гарантувати, що угода про припинення вогню поважається і що важку зброю буде



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Миротворці ООН

Габріель заявив, що миротворці ООН повинні гарантувати, що угода про припинення вогню поважається і що важку зброю буде виведено з Донбасу

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель підтримав розміщення миротворчої місії ООН на Сході України.

Про це він заявив у четвер, 30 листопада, під час візиту до Вашингтона, повідомляє Dw

Міністр заявив, що миротворці ООН повинні гарантувати, що угода про припинення вогню поважається і що важку зброю буде виведено з Донбасу. Для цього потрібен «надійний мандат» Ради безпеки ООН.

Габріель підкреслив, що між ним та державним секретарем США Рексом Тіллерсоном існує консенсус щодо «блакитних шоломів» на Донбасі.

Водночас, досі існують «значні розбіжності» з Росією щодо формування такої миротворчої місії ООН, резюмував він.

Як відомо, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Після цього Путін заявив, що підтримує ідею введення миротворців ООН на Донбас за умови їх розміщення на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

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