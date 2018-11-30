Глава МЗС Словаччини пішов у відставку через міграційний пакт ООН



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Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак

Деталі відставки будуть відомі після розмови Лайчака з прем'єром Петром Пеллегріні та президентом Андреєм Кіскою

Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вирішив піти у відставку після того як парламент відкинув приєднання країни до міграційного пакту ООН.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Словаччини.

«Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак вирішив піти у відставку після схвалення резолюції Національної ради щодо глобальної угоди про безпечну, керовану та легальну міграцію», - йдеться у повідомленні.

Деталі відставки будуть відомі після розмови Лайчака з прем'єром Петром Пеллегріні та президентом Андреєм Кіскою.

У Пелегріні поки не коментують відставку Лайчака.

«Прем'єр висловить свою думку, коли отримає заяву про відставку», - повідомила речниця словацького прем'єра Патрісія Мацек.

Лайчак головував на Генасамблеї ООН, коли був прийнятий міграційний пакт і він раніше пригрозив піти з уряду, якщо парламент його відкине.

Раніше у четвер парламент Словаччини схвалив резолюцію, яка закликає уряд не підписувати глобальний міграційний пакт ООН. За документ проголосували 90 депутатів, проти були 15.