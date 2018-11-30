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    Глава МЗС Словаччини пішов у відставку через міграційний пакт ООН

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    Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак - Глава МЗС Словаччини пішов у відставку через міграційний пакт ООН
    Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак

    Деталі відставки будуть відомі після розмови Лайчака з прем'єром Петром Пеллегріні та президентом Андреєм Кіскою

    Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вирішив піти у відставку після того як парламент відкинув приєднання країни до міграційного пакту ООН.

    Про це йдеться у повідомленні  МЗС Словаччини.

    «Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак вирішив піти у відставку після схвалення резолюції Національної ради щодо глобальної угоди про безпечну, керовану та легальну міграцію», - йдеться у повідомленні.

    Деталі відставки будуть відомі після розмови Лайчака з прем'єром Петром Пеллегріні та президентом Андреєм Кіскою.

    У Пелегріні поки не коментують відставку Лайчака.

    «Прем'єр висловить свою думку, коли отримає заяву про відставку», - повідомила речниця словацького прем'єра Патрісія Мацек.

    Лайчак головував на Генасамблеї ООН, коли був прийнятий міграційний пакт і він раніше пригрозив піти з уряду, якщо парламент його відкине.

    Раніше у четвер парламент Словаччини схвалив резолюцію, яка закликає уряд не підписувати глобальний міграційний пакт ООН. За документ проголосували 90 депутатів, проти були 15.

    МЗС міністр ООН
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