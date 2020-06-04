СБУ повідомила про підозру 11 керівникам і ватажку терористичного угруповання так званої «ЛНР»



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Судом надано дозвіл на затримання підозрюваних, зловмисників оголошено у розшук Ілюстративне фото

Зловмисників оголошено у розшук

За останні три місяці слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру очільникам «міністерств», «адміністрацій» і «депутатам» так званої «ЛНР». Також вчинення злочину інкримінується ватажку терористичного угруповання. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед підозрюваних – керівники фейкових «МДБ», «міністерства зв’язку та масових комунікацій», «міністерства сільського господарства», три «депутати народної ради», двоє заступників «голів місцевих адміністрацій», двоє «посадовців міністерств» і ватажок бойовиків на прізвисько «Нуф».

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі), ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Судом надано дозвіл на затримання підозрюваних.

Зловмисників оголошено у розшук.

Загалом за три останні роки слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо майже 90 представників так званої «ЛНР».

Обвинувальні матеріали скеровано до суду.

Триває робота щодо документування протиправної діяльності інших учасників терористичної організації.

Слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Як повідомлялось, організаторку незаконного «референдуму» 2014 року притягнули до відповідальності.