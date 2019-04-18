Як рішення суду вплине на роботу «Приватбанку»



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Банк продовжить свою стабільну роботу - запевнили у прес-службі фінустанови

Визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу. Про це у Facebook повідомила представник прес-служби банку Інна Музичук.

За її словами, з урахуванням, що «Приватбанк» в даному процесі не є однією зі сторін, у банку можуть лише коментувати свою позицію

«І вона виглядає досить оптимістичною - банк при будь-яких умовах продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, всі 27 років існування банку», - зазначила Музичук і підкреслила, що рішення суду, який визнав націоналізацію незаконною, до набрання чинності не позначиться на роботі фінансової установи.

Вона також зазначила, що наглядова рада «Приватбанку» зосереджена на поверненні майже 160 млрд гривень, якими держава докапіталізувала його після націоналізації. Цього можна досягти за рахунок максимізації ринкової вартості банку та продажу його надійному іноземному інвестору.

«По-друге, не менш важливо повернути гроші, виведені з банку колишніми власниками. Більше двох років банк виступає проти колишніх акціонерів в українських і міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких досягає мільярдів доларів США. Масштаби битви дійсно епічні. Зараз налічується понад 1000 судових проваджень в Україні і світі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».