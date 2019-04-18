Порошенко: мене як президента турбує зв’язка Коломойський-Зеленський



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Ігор Коломойський та Володимир Зеленський

Маємо не допустити реваншу та пограбування держави олігархами, які зараз перебувають за кордоном, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Про це Порошенко написав у Twitter.

«Сьогодні мене як президента турбує зв’язка Коломойський-Зеленський. Маємо не допустити реваншу та пограбування держави олігархами, які зараз перебувають за кордоном», - написав президент.

Сьогодні мене як Президента турбує зв’язка Коломойський-Зеленський. Маємо не допустити реваншу та пограбування держави олігархами, які зараз перебувають за кордоном — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

Він також додав, що Україна сьогодні вже має реакцію світу на ситуацію щодо «Приватбанку».

Україна сьогодні вже має реакцію світу на ситуацію щодо Приватбанку. Наші партнери чітко наголошують: націоналізація банку у 2016-му була вимушеним і абсолютно виправданим кроком після проведення ретельного аудиту. Таким чином було врятовано фінансову і банківську системи України — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

«Наші партнери чітко наголошують: націоналізація банку у 2016-му була вимушеним і абсолютно виправданим кроком після проведення ретельного аудиту. Таким чином було врятовано фінансову і банківську системи України», - додав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Порошенко провів екстрене засідання РНБО щодо ситуації навколо «Приватбанку».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».