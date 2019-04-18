Денаціоналізація «Приватбанку»: Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень



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Президент України у четвер ввечері провів засідання Ради національної безпеки та оборони

Звіти учасники засідання мають подати до кінця 19 квітня і інформувати президента у разі виникнення складнощів

Президент України Петро Порошенко провів засідання Ради національної безпеки та оборони з приводу рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо денаціоналізації «Приватбанку».

Він дав конкретні доручення щодо забезпечення економічної стабільності в державі, а саме:

Національному банку доручено забезпечити безперебійну роботу всіх філій «Приватбанку», доукомплектувати їх готівкою і не допустити збоїв функціонування. 19 квітня провести всі необхідні комунікаційні кроки, щоб пояснити суспільству, що влада контролює ситуацію і не допустить негативного розвитку подій і забезпечить стабільність.

За результатами сьогоднішнього засідання РНБО щодо ситуації навколо Приватбанку було ухвалено рішення звернутися до НБУ забезпечити безперебійну роботу усіх філіалів Приватбанку, укомплектувати їх необхідною кількістю готівкових коштів — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

Міністерству фінансів наказано президентом проаналізувати ризики та загрози, які пов'язані з можливим виконанням рішення Окружного адмінсуду Києва у разі набрання чинності, а також прорахувати можливі збитки держави.

«Наскільки я розумію, в умовах, якщо ми вилучимо 155 млрд грн нашої докапіталізації це потягне за собою ризики у додаткових 100 млрд грн дофінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які держава буде зобов'язана взяти за рахунок коштів державного бюджету, а виплата цих грошей матиме величезні ризики і для інфляції, і для курсу валют, і для стабільності банківської системи. Ми точно не можемо допустити такого розвитку сценарію», - заявив Порошенко.

«Міністерству юстиції - прошу звернутися з проханням прискорити кваліфікаційне оцінювання, в тому числі, щодо доброчесності із залученням у разі потреби громадських активістів Громадської ради доброчесності, щоб перезапустити Окружний адміністративний суд Києва, щоб він нарешті пройшов судову реформу», - наголосив глава держави.

До Служби безпеки та Генпрокуратури «оцінити після завершення всіх судових процедур можливості і підстави для вивчення щодо порушення кримінального провадження за неправосудне рішення, не втручаючись у аналіз рішення за суттю».

Міністерству закордонних справ слід «забезпечити своєчасне інформування міжнародних партнерів, включно з ЄБРР, Європейського інвестбанку, Світового банку, МВФ і представників країн Великої сімки, США, ЄС, і пояснення мотивації колишніх акціонерів, її політичних представників кроків з дестабілізації політичної ситуації в державі».

Доручив МЗС проінформувати наших міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк, МВФ, США та ЄС, щодо мотивації колишніх акціонерів Приватбанку та їхніх політичних представників про спроби дестабілізації політичної і фінансової ситуації в Україні — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

Звіти учасники засідання мають подати до кінця 19 квітня і інформувати президента у разі виникнення складнощів.

Ми не допустимо негативного розвитку подій після судового рішення по Приватбанку. Забезпечимо необхідні кроки для збереження стабільності. Діятимемо ефективно і швидко! — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Нагадаємо, сьогодні ввечері Порошенко провів екстрене засідання РНБО щодо ситуації навколо «Приватбанку».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».