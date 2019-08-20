Глави корпорацій США більше не вважають прибутки головною ціллю діяльності



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Акцент американські корпорації планують переносити на розвиток співробітників і суспільства

Керівники 181 компанії США погодили внесення змін до переліку корпоративних цілей. Раніше основною ціллю вважалася максимізація прибутків акціонерів. Тепер же американські компанії планують працювати на благо всього суспільства. Глави корпорацій визнали, що робота найманих працівників не завжди винагороджується відповідним чином.

Про це пише ресурс РБК.

Документ «Принципи корпоративного управління» публікується із 1978 року. Починаючи із 1997 року, в документі завжди згадується про те, що головною метою діяльності компанії є максимізація прибутків акціонерів.

До відповідного пункту було вирішено додати положення про необхідність створення цінності для клієнтів, інвестиції в співробітників, чесність і етичність роботи із постачальниками, а також підтримку громад, в яких працюють відповідні корпорації.

Відповідні зміни до документу «Принципи корпоративного управління» підписали керівники таких компаній як Amazon, Apple, AT&T, Bank of America, Boeing, Coca-Cola, Comcast, Exxon Mobil, Ford, General Motors, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Mastercard.