Главу МЗС Бельгії госпіталізували з коронавірусом



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Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес

Наразі вона знаходиться у реанімації

Главу міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес госпіталізували з коронавірусом. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами її речника, стан здоров'я 45-річної Вільмес вважають стабільним. Вона знаходиться при свідомості і навіть може спілкуватися.

Зазначимо, у глави МЗС підтвердили коронавірус 17 жовтня. Вона зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавірусу у охоронця німецького президента.

Як відомо, Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу: з 19 жовтня запроваджується комендантська година та закриття барів.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни. Він додав, що жителям цих міст, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом чотирьох тижнів.

За дотриманням комендантської години стежитимуть понад 12 тис. поліцейських.