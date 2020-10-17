Президент Німеччини Штайнмаєр пішов на самоізоляцію



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Штайнмаєр вже зробив тест на коронавірус, але результатів поки немає

Німеччина перебуває «в дуже серйозній фазі пандемії коронавірусу»

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр йде на самоізоляцію і найближчим часом буде працювати вдома через коронавірус у його особистого охоронця.

Про це розповіли у суботу, 17 жовтня, у пресслужбі німецького президента, повідомляє DW.

Штайнмаєр вже зробив тест на коронавірус, але результатів поки немає.

У суботу канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до жителів країни із закликом за можливості залишатися вдома, аби стримати поширення коронавірусу.

Німеччина перебуває «в дуже серйозній фазі пандемії коронавірусу», який поширюється швидше, ніж шість місяців тому, заявила Меркель.

Цієї суботи у Німеччині повідомили про 7830 нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Це стало новим рекордом з моменту початку епідемії Covid-19 у країні.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання. Лідером регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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